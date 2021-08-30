Минцифры представит "Дию" в США

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.



"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Кроме встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины крупнейшим инвесторам планеты", - написал министр.

По его словам, украинской стороне в США "есть что показать и предложить". В частности, по его словам, речь идет о "Дия", "Дия City", и фонд фондов.