Минцифры предлагает упростить строительство базовых станций 4G
Министерство цифровой трансформации предлагает исключить базовые станции 4G с процедур зонирования и землепользования для ускорения их строительства
Об этом в Facebook сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации разработало изменения в законопроекту "О регулировании градостроительной деятельности", а правительство его поддержало.
"Вносим изменения в закон, чтобы мобильные операторы могли быстрее покрывать населенные пункты связью. Без бюрократии", - отметил министр.
Так, Федоров пояснил, что сейчас мобильные операторы имеют сложности в процессе оформления земельных участков. Поэтому процесс строительства базовой станции может растянуться на полтора года вместо двух-четырех месяцев. Так происходит из-за длительный процесс выделения земли под башню 4G местными властями и необходимость для каждой станции разрабатывать детальный план территории определенной общины.
В случае же принятия изменений в закон, по словам Федорова, базовые станции будут исключены из процедур зонирования и дополнительных процедур по землепользованию, что сократит сроки построения башен 4G.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.83Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное