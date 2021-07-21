Минцифры предлагает упростить строительство базовых станций 4G

Об этом в Facebook сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По словам Федорова, Министерство цифровой трансформации разработало изменения в законопроекту "О регулировании градостроительной деятельности", а правительство его поддержало.



"Вносим изменения в закон, чтобы мобильные операторы могли быстрее покрывать населенные пункты связью. Без бюрократии", - отметил министр.



Так, Федоров пояснил, что сейчас мобильные операторы имеют сложности в процессе оформления земельных участков. Поэтому процесс строительства базовой станции может растянуться на полтора года вместо двух-четырех месяцев. Так происходит из-за длительный процесс выделения земли под башню 4G местными властями и необходимость для каждой станции разрабатывать детальный план территории определенной общины.



В случае же принятия изменений в закон, по словам Федорова, базовые станции будут исключены из процедур зонирования и дополнительных процедур по землепользованию, что сократит сроки построения башен 4G.

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