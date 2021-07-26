Минцифры предлагает 1 млн грн за взлом "Дии"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.



"Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа - тестирование Дия.Пидпису", - говорится в сообщении.



В Минцифры выделили 1 млн грн на призовой фонд.



В тесте могут принять участие все желающие.



27 июля в 10 утра, вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти.

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