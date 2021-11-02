Минцифры: получить COVID-сертификат в "Дии" смогут украинцы с паспортами старого образца

Об этом заявил на брифинге первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает "Укринформ".



"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дия" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать ковидные сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Вискуб.



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Первый заместитель министра цифровой трансформации отметил, что владельцам биометрического вида на жительство доступна возможность сгенерировать COVID-сертификаты в "Дии".



Кроме того, к концу текущей недели планируется добавить в приложение выдававшиеся до 2018 года небиометрические виды.