Минцифры: получить COVID-сертификат в "Дии" смогут украинцы с паспортами старого образца
В ближайшие дни владельцы паспортов Украины старого образца и бумажных видов на жительство смогут оформить COVID-сертификаты в приложении "Дия"
Об этом заявил на брифинге первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает "Укринформ".
"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дия" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать ковидные сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Вискуб.
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Первый заместитель министра цифровой трансформации отметил, что владельцам биометрического вида на жительство доступна возможность сгенерировать COVID-сертификаты в "Дии".
Кроме того, к концу текущей недели планируется добавить в приложение выдававшиеся до 2018 года небиометрические виды.
- Напомним, ранее у "Дии" появился детский COVID-сертификат .
- Минздрав и Минцифры планируют запуск электронных COVID-сертификатов об излечении .
- Для помощи с получением COVID-сертификатов Минцифры запустило в Киеве пункты поддержки "Дии" .
- "Дия" тестирует генерирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-теста .
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