Минцифры получило международную награду от Академии электронного управления за Дия.Подпись
Минцифры получило международную награду "Партнер 2023 года" от Академии электронного управления за разработку сервиса Дия.Подпись-EU, соответствующего стандартам ЕС
Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров рассказал, что Украина стала первой страной, не являющейся членом ЕС, однако чья электронная подпись признается в Европейском Союзе.
"С марта украинская электронная подпись стала совместимой с платформой электронной подписи Европейской комиссии. Украина стала первой страной — не членом ЕС, которая получила такую возможность. И это еще один способ для Европейского Союза открыть свои границы для украинцев. На этот раз — цифровые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по признанию украинской э-подписи странами ЕС началась еще в 2017 году. По словам Федорова, это открывает новые возможности украинцам и бизнесу.
"В целом внесены изменения в более 70 законов для признания украинских электронных доверительных услуг в ЕС. Это открывает новые возможности для украинцев и бизнеса. То есть вы можете подписать контракт с европейским партнером с Дия.Подписью", - объясняет министр.
Справочно Дия.Подпись-EU — это уникальная и защищенная технология, позволяющая подписать документ, щелкнув глазами.
Академия электронного управления (eGA) – совместная инициатива правительства Эстонии, Института открытого общества и Программы развития Организации Объединенных Наций. Работает в Украине с 2012 года, начиная с органов местного самоуправления, а с 2014 поддерживает правительство Украины.
- 23 мая услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дии. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Э-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
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