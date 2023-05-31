Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров рассказал, что Украина стала первой страной, не являющейся членом ЕС, однако чья электронная подпись признается в Европейском Союзе.

"С марта украинская электронная подпись стала совместимой с платформой электронной подписи Европейской комиссии. Украина стала первой страной — не членом ЕС, которая получила такую возможность. И это еще один способ для Европейского Союза открыть свои границы для украинцев. На этот раз — цифровые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по признанию украинской э-подписи странами ЕС началась еще в 2017 году. По словам Федорова, это открывает новые возможности украинцам и бизнесу.

"В целом внесены изменения в более 70 законов для признания украинских электронных доверительных услуг в ЕС. Это открывает новые возможности для украинцев и бизнеса. То есть вы можете подписать контракт с европейским партнером с Дия.Подписью", - объясняет министр.

Справочно Дия.Подпись-EU — это уникальная и защищенная технология, позволяющая подписать документ, щелкнув глазами.

Академия электронного управления (eGA) – совместная инициатива правительства Эстонии, Института открытого общества и Программы развития Организации Объединенных Наций. Работает в Украине с 2012 года, начиная с органов местного самоуправления, а с 2014 поддерживает правительство Украины.