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ʻМинцифры планирует в 2022 году покрыть фиксированным интернетом 98% населенных пунктов и начинает сбор заявок от сел

11 февраля, 2022 пятница
21:51

Министерство цифровой трансформации в этом году продолжит покрытие фиксированным интернетом населенных пунктов и призывает села, где нет волоконно-оптических сетей, подавать заявки на подключение

Об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал Андрей Набок, руководитель экспертной группы развития фиксированного интернета в Министерстве цифровой трансформации.

"Тезис о том, что в Украине плохо развит интернет в селах – это уже стереотип. В рамках интернет-субвенции в прошлом году мы планировали покрыть 3 тысячи сел за 500 млн грн, но благодаря хорошо настроенным процессам использовали чуть больше половины этого бюджета, чтобы добиться своей цели", – сказал он.

Подключены 3 тысячи сел, 1 млн человек впервые получили техническую возможность подключиться к интернету, покрыто фиксированным интернетом еще 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры - школы, садики, библиотеки, сообщил глава экспертной группы.

"В этом году мы планируем продолжить этот проект и хотим достичь показателя покрытия около 97-98%", - добавил Андрей Набок.

По словам Набока, сейчас волоконно-оптические сети отсутствуют только в самых маленьких селах с небольшим количеством жителей. Однако такие села могут присоединиться к фиксированному интернету в этом году, Верховная Рада выделила на продолжение этого проекта еще 500 млн. грн.

"Мы будем на следующей неделе начинать сбор заявок от территориальных общин. Если есть село, где нет интернета и ни одного провайдера нет, предлагаю жителям обращаться к главам своих территориальных общин – главам сельских или городских советов, чтобы стимулировать их подавать такие заявки. В этом году планируем подключить все села, где есть хотя бы один социальный объект", – подчеркнул руководитель экспертной группы.


 

интернет
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