ʻМинцифры планирует в 2022 году покрыть фиксированным интернетом 98% населенных пунктов и начинает сбор заявок от сел

Об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал Андрей Набок, руководитель экспертной группы развития фиксированного интернета в Министерстве цифровой трансформации.



"Тезис о том, что в Украине плохо развит интернет в селах – это уже стереотип. В рамках интернет-субвенции в прошлом году мы планировали покрыть 3 тысячи сел за 500 млн грн, но благодаря хорошо настроенным процессам использовали чуть больше половины этого бюджета, чтобы добиться своей цели", – сказал он.



Подключены 3 тысячи сел, 1 млн человек впервые получили техническую возможность подключиться к интернету, покрыто фиксированным интернетом еще 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры - школы, садики, библиотеки, сообщил глава экспертной группы.



"В этом году мы планируем продолжить этот проект и хотим достичь показателя покрытия около 97-98%", - добавил Андрей Набок.



По словам Набока, сейчас волоконно-оптические сети отсутствуют только в самых маленьких селах с небольшим количеством жителей. Однако такие села могут присоединиться к фиксированному интернету в этом году, Верховная Рада выделила на продолжение этого проекта еще 500 млн. грн.



"Мы будем на следующей неделе начинать сбор заявок от территориальных общин. Если есть село, где нет интернета и ни одного провайдера нет, предлагаю жителям обращаться к главам своих территориальных общин – главам сельских или городских советов, чтобы стимулировать их подавать такие заявки. В этом году планируем подключить все села, где есть хотя бы один социальный объект", – подчеркнул руководитель экспертной группы.





