ʻМинцифры планирует в 2022 году покрыть фиксированным интернетом 98% населенных пунктов и начинает сбор заявок от сел
Министерство цифровой трансформации в этом году продолжит покрытие фиксированным интернетом населенных пунктов и призывает села, где нет волоконно-оптических сетей, подавать заявки на подключение
Об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал Андрей Набок, руководитель экспертной группы развития фиксированного интернета в Министерстве цифровой трансформации.
"Тезис о том, что в Украине плохо развит интернет в селах – это уже стереотип. В рамках интернет-субвенции в прошлом году мы планировали покрыть 3 тысячи сел за 500 млн грн, но благодаря хорошо настроенным процессам использовали чуть больше половины этого бюджета, чтобы добиться своей цели", – сказал он.
Подключены 3 тысячи сел, 1 млн человек впервые получили техническую возможность подключиться к интернету, покрыто фиксированным интернетом еще 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры - школы, садики, библиотеки, сообщил глава экспертной группы.
"В этом году мы планируем продолжить этот проект и хотим достичь показателя покрытия около 97-98%", - добавил Андрей Набок.
По словам Набока, сейчас волоконно-оптические сети отсутствуют только в самых маленьких селах с небольшим количеством жителей. Однако такие села могут присоединиться к фиксированному интернету в этом году, Верховная Рада выделила на продолжение этого проекта еще 500 млн. грн.
"Мы будем на следующей неделе начинать сбор заявок от территориальных общин. Если есть село, где нет интернета и ни одного провайдера нет, предлагаю жителям обращаться к главам своих территориальных общин – главам сельских или городских советов, чтобы стимулировать их подавать такие заявки. В этом году планируем подключить все села, где есть хотя бы один социальный объект", – подчеркнул руководитель экспертной группы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.17
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.18
- Актуальное
- Важное