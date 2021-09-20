Минцифры планирует представить механизм переписи населения до конца года

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.



"Сейчас служба статистики направила каждому министерству обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут его сроки, как он будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано ", - цитирует пресс- служба слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова.



Так, по его словам, государство не будет использовать инструменты 20-летней давности, а привлечет лучшие мировые решения.



В пресс-службе отметили, что сейчас ведомство изучает опыт других стран в этой сфере. В частности, недавно украинская делегация встречалась с топ-менеджером Apple в США и обсуждала возможность сотрудничества по переписи населения с использованием наработок компании.

Напомним, перепись населения в Украине планируется провести в 2023 году. На его подготовку из государственного бюджета было выделено почти 82,5 млн грн.