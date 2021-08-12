Минцифры переведет в онлайн 29 админуслуг в сфере экологии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению, Минцифры и Министерство защиты окружающей среды намерены оцифровать 29 админуслуг для портала Экосистемы и интегрируют их с порталом "Дия".



По данным ведомства, ежегодно Министерство защиты окружающей среды получает 75 тыс. обращений на получение разрешительных элементов. В среднем на один документ предприниматель тратит более 4 тыс. часов и 6 тыс. грн непрямых расходов и также не гарантирует получение услуги.



"Благодаря Экосистеме украинцы смогут сэкономить время и деньги, так как здесь собраны все административные экоуслуги для бизнеса, доступные нлайн и без коррупции, и экологическая информация для граждан", - отметили в пресс-службе.



В ведомстве добавили, что сейчас в Экосистеме доступны семь услуг, а также более 40 реестров информации об окружающей среде. Всего планируется открыть более 80 реестров для проверки любой экологической информации.

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