Минцифры переведет в онлайн 29 админуслуг в сфере экологии
Министерство цифровой трансформации совместно с министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов планируют оцифровать 29 административных услуг в сфере экологии и интегрировать их с порталом "Дия"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, Минцифры и Министерство защиты окружающей среды намерены оцифровать 29 админуслуг для портала Экосистемы и интегрируют их с порталом "Дия".
По данным ведомства, ежегодно Министерство защиты окружающей среды получает 75 тыс. обращений на получение разрешительных элементов. В среднем на один документ предприниматель тратит более 4 тыс. часов и 6 тыс. грн непрямых расходов и также не гарантирует получение услуги.
"Благодаря Экосистеме украинцы смогут сэкономить время и деньги, так как здесь собраны все административные экоуслуги для бизнеса, доступные нлайн и без коррупции, и экологическая информация для граждан", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что сейчас в Экосистеме доступны семь услуг, а также более 40 реестров информации об окружающей среде. Всего планируется открыть более 80 реестров для проверки любой экологической информации.
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