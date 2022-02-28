Минцифры: перестал работать сайт ФСБ России

Об этом министерство сообщает в Telegram.



"Сайт ФСБ лег. Украинские (и не только) кибервойские продолжают выполнять свою работу", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля в Украине был создан специальный чат-бот для сообщений о передвижении врага.

СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов.