Минцифры открыло первую Дия. Центр на Востоке Украины

Об этом Минцифры сообщает в Telegram.



Это шестой Дия.Центр в Украине и первый, который Минцифры открыло на Востоке Украины.



"В Центре украинцы смогут воспользоваться современным госсервисом, получить 228 самых необходимых админуслуг и сгенерировать COVID-сертификаты через приложение или портал "Дия", - говорится в сообщении.



Центр принимает документы в "Дии", поэтому вместо ксерокопий посетители могут поделиться документом через QR-код в приложении.



Для посетителей и их детей в Центре есть игровое пространство, пеленальный столик, конференц-зал и коворкинг.

Напомним, Министерство цифровой трансформации начало открывать офлайн-пункты "Дии" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов.