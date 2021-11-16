Минцифры открыло первую Дия. Центр на Востоке Украины
Министерство цифровой трансформации открыло первый сервисный центр применения "Дии" на Востоке Украины - в поселке городского типа Станице Луганской, где сейчас находится контрольный пункт въезда-выезда на временно оккупированную территорию
Об этом Минцифры сообщает в Telegram.
Это шестой Дия.Центр в Украине и первый, который Минцифры открыло на Востоке Украины.
"В Центре украинцы смогут воспользоваться современным госсервисом, получить 228 самых необходимых админуслуг и сгенерировать COVID-сертификаты через приложение или портал "Дия", - говорится в сообщении.
Центр принимает документы в "Дии", поэтому вместо ксерокопий посетители могут поделиться документом через QR-код в приложении.
Для посетителей и их детей в Центре есть игровое пространство, пеленальный столик, конференц-зал и коворкинг.
- Напомним, Министерство цифровой трансформации начало открывать офлайн-пункты "Дии" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов.
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