Минцифры отбивает массовые кибератки на государственные сайты

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



"С 23 на 24 февраля на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят кибератаки. Некоторые вебресурсы планово отключили, чтобы их защитить от атак. Портал и мобильное приложение "Действие" продолжают работать стабильно", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Госспецсвязи вместе с другими субъектами национальной системы кибербезопасности работают круглосуточно. Они обеспечивают доступность и целостность информационных ресурсов.



"Главное - сохранять спокойствие и не паниковать", - отмечают в пресс-службе.



Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.

24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине.