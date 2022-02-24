Минцифры отбивает массовые кибератки на государственные сайты
Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о массовых кибератаках на государственные сайты в ночь с 23 на 24 февраля
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"С 23 на 24 февраля на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят кибератаки. Некоторые вебресурсы планово отключили, чтобы их защитить от атак. Портал и мобильное приложение "Действие" продолжают работать стабильно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Госспецсвязи вместе с другими субъектами национальной системы кибербезопасности работают круглосуточно. Они обеспечивают доступность и целостность информационных ресурсов.
"Главное - сохранять спокойствие и не паниковать", - отмечают в пресс-службе.
- Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.
- 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине.
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