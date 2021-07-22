Минцифры объявило тендер на разработку англоязычной версии "Дии"
Министерство цифровой трансформации объявило тендер на разработку англоязычной версии единого портала государственных услуг "Дия"
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минцифры.
Согласно сообщению, E-Governance Academy Эстонии объявила тендер на модернизацию платформы управления электронными услугами и электронного кабинета пользователя, которые являются составными портала "Дия".
Отмечается, что целью тендера является создание англоязычной версии портала "Дия" для получения услуг гражданами других стран и украинцами, находящимися за рубежом.
В пресс-службе заметили, что с победителем тендера будет заключен контракт на 22 месяца. Подать заявку можно до 13 августа 2021 года.
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