Минцифры объявило о начале Месяца цифровой грамотности

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры .

"53% украинцев обладают цифровой грамотностью ниже базового уровня. Поэтому Министерство цифровой трансформации Украины объявляет месяц цифровой грамотности – масштабную информационную кампанию, которая вдохновит украинцев на обучение цифровым навыкам", – говорится в сообщении.

В течение ноября министерство вместе с партнерами планируют:

рассказывать о цифровых компетентностях и проводить интерактивные квестовые задачи по изучению каждой из компетентностей;

сдавать национальный тест по цифровой грамотности и международную сертификацию навыков владения компьютером ICDL;

проводить в соцсетях конкурсы по теме цифровой грамотности с подарками;

организовывать образовательные онлайн события;

презентовать пошаговые инструкции по использованию онлайн-сервисов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило в Киеве два пункта Команды поддержки "Дия".

Также в соцсетях запускается хэштег #DigitalMonth, за которым можно отслеживать все события.В Минцифре добавляют, что одна из их стратегических целей – обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года.