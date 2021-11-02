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Минцифры объявило о начале Месяца цифровой грамотности
Министерство цифровой трансформации Украины объявило о начале Месяца цифровой грамотности
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры .
"53% украинцев обладают цифровой грамотностью ниже базового уровня. Поэтому Министерство цифровой трансформации Украины объявляет месяц цифровой грамотности – масштабную информационную кампанию, которая вдохновит украинцев на обучение цифровым навыкам", – говорится в сообщении.
В течение ноября министерство вместе с партнерами планируют:
- рассказывать о цифровых компетентностях и проводить интерактивные квестовые задачи по изучению каждой из компетентностей;
- сдавать национальный тест по цифровой грамотности и международную сертификацию навыков владения компьютером ICDL;
- проводить в соцсетях конкурсы по теме цифровой грамотности с подарками;
- организовывать образовательные онлайн события;
- презентовать пошаговые инструкции по использованию онлайн-сервисов.
Также в соцсетях запускается хэштег #DigitalMonth, за которым можно отслеживать все события.
В Минцифре добавляют, что одна из их стратегических целей – обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года.
- Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило в Киеве два пункта Команды поддержки "Дия".
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