Минцифры объявило дополнительный этап подачи заявок на субвенцию для подключения сел к интернету

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, Минцифры объявило дополнительный этап подачи заявок на получение интернет-субвенции, которые будут профинансированы за счет нераспределенной части бюджета в размере 16,2 млн грн и возможных излишков средств, которые не используют громады в пределах текущих закупок.



Отмечается, что громады, которые не успели подать заявки на получение субвенции в июне или сделали это с ошибками, могут подать их снова до 10 сентября через портал "Дия".



По данным Минцифры, 670 территориальных громад получили более 483 млн грн для развития сети оптического интернета. Из них 510 громад объявили тендеры, а 112 - завершили проведение закупок.

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