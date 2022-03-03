Минцифры объяснило, как пользоваться приложением "Воздушная тревога"
Пользователей предупреждают, что приложение разработано в экстренных условиях в течение одного дня, поэтому могут возникать незначительные проблемы
Приложение "Воздушная тревога" уже доступно в таких областях: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.
Об этом сообщает Минцифры.
Как пользоваться?
- Установите приложение через Google Play Market или AppStore .
- Предоставьте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения.
- Выберите область, в которой хотите получать уведомления.
- Отслеживайте начало и конец воздушных тревог.
Важно, что приложение не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей и данные о геолокации.
Приложение "Воздушная тревога" будет оперативно информировать о начале и окончании тревоги. А также посылает пользователям максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны, даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.
Приложение реализовано компанией Ajax Systems по инициативе IТ-компании stfalcon.com и при поддержке Минцифры.
- Напомним, 1 марта Минцифры анонсировало новое приложение, которое будет извещать о воздушной тревоге.
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