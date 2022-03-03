Минцифры объяснило, как пользоваться приложением "Воздушная тревога"

Приложение "Воздушная тревога" уже доступно в таких областях: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

Об этом сообщает Минцифры.

Как пользоваться?

Установите приложение через Google Play Market или AppStore . Предоставьте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения. Выберите область, в которой хотите получать уведомления. Отслеживайте начало и конец воздушных тревог.

Важно, что приложение не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей и данные о геолокации.

Приложение "Воздушная тревога" будет оперативно информировать о начале и окончании тревоги. А также посылает пользователям максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны, даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

Приложение реализовано компанией Ajax Systems по инициативе IТ-компании stfalcon.com и при поддержке Минцифры.