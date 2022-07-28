Минцифры обратилось к Meta по поводу сокрытия украинских постов и блокировки аккаунтов

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Сегодня мы написали письмо Президенту по глобальной политике корпорации Meta Нику Клеггу, чтобы улучшить процессы модерации украинского контента. Также попросили поделиться с украинскими пользователями своим списком правил по модерации украинского региона. Это поможет понять, какой контент система модерации воспринимает как опасный, а потому позволит избегать массовых блокировок", - говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, часть контента в Facebook и Instagram блокируется из-за автоматических алгоритмов соцсетей. Политика компании по контенту не адаптирована к реалиям войны в Украине. Также блокировки проходят из-за чрезмерной активности российских ботов, массово жалующихся на публикации.

По словам Министра Михаила Федорова, украинские специалисты общаются с корпорацией Meta и за последние месяцы помогли разблокировать десятки страниц публичных людей. Но это временное решение. Он добавил, что "несправедливо модерировать украинский контент по правилам мирного времени".

"Соцсети созданы для того, чтобы рассказывать правду. Миллионы украинцев с первого дня войны объединились и действуют как единый информационный фронт. Распространяют новости в соцсетях, собирают средства для армии, медиков и людей, которые все потеряли. Каждый активист, блогер, волонтер использует свое доверие и репутацию для хорошего дела. Сегодня написали письмо Нику Клеггу и попросили повысить качество модерирования. Чтобы посты украинцев больше не скрывали, а аккаунты не банили", - добавил министр.

2 июня компания Meta запустила в Instagram систему поиска AMBER Alerts, которая будет помогать определять местонахождение пропавших без вести детей.

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