Минцифры: оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки
Оборот криптовалют в Украине составляет около 1 млрд грн в сутки
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Если мы говорим о рынке виртуальных активов... это один из самых интересных и перспективных рынков в мире. Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день", - цитирует агентство слова заместителя министра цифровой трансформации Максима Демьянюка.
По его словам, криптовалюта в 50 раз превышает вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета облигаций внутреннего национального займа (ОВГЗ).
"Мы не можем делать вид, что его нет (рынка криптовалюта в Украине, - ИФ), поэтому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задачу предоставить регулирование этому рынку", - добавил Демьянюк, отметив, что отсутствие правового регулирования является основной проблемой в этом вопросе.
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