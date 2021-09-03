Минцифры: оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



"Если мы говорим о рынке виртуальных активов... это один из самых интересных и перспективных рынков в мире. Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день", - цитирует агентство слова заместителя министра цифровой трансформации Максима Демьянюка.

По его словам, криптовалюта в 50 раз превышает вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета облигаций внутреннего национального займа (ОВГЗ).

"Мы не можем делать вид, что его нет (рынка криптовалюта в Украине, - ИФ), поэтому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задачу предоставить регулирование этому рынку", - добавил Демьянюк, отметив, что отсутствие правового регулирования является основной проблемой в этом вопросе.