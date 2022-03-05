Минцифры обнародовало перечень чатботов для борьбы с оккупантами и помощи себе и близким

Об этом говорится в телеграмм-канале Миницифры.

Готовий до всього. Здесь можно узнать, как вступить в территориальную оборону, выжить гражданскому и действовать в кризисной ситуации @Hotovyi_do_vsioho_bot

Джгут 2.0. Первая помощь. В нем говорится, что делать, если вы не знаете или не помните алгоритмов действий при инфаркте, инсульте, остановке сердца. Также чатбот дает другие советы по первой медицинской помощи.

SaveUA. С помощью этого чата можно найти в своей области волонтеров или предложить собственную помощь. Кроме того, он подскажет, где искать продукты питания, транспорт, топливо, убежища и т.д.

STOP Russian War. Боту нужно сообщать о передвижении техники захватчиков.

StopRussia. Чатбот позволяет заблокировать телеграмм-каналы, ютуб-каналы, фейсбук-группы, инстаграм-профили, которые распространяют дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ.

Народний месник. Сюда можно сообщать о вражеских метках на украинских дорогах и передвижении оккупантов.

Нам по дорозі. Бот поможет найти авто для эвакуации и попутчиков, если нечем ехать.

Прихисти українців. Чатбот позволяет найти убежище или предоставить его нуждающимся.

Турботник. Чатбот круглосуточно помогает украинским переселенцам получить временный дом и необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы.

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