Минцифры обнародовало карту работающих ЦНАПов

Об этом заявили в Минцифры .



"ЦНАПы – сеть мест, где можно получить необходимые в течение жизни госуслуги. Качественно, быстро и удобно. Из-за агрессии РФ Центры, находящиеся в зоне боевых действий, временно не работают", - отметили в сообщении.



ЦНАпы, которые функционируют, можно увидеть на карте . Она позволяет найти ближайший открытый Центр, узнать график работы и контактный номер.



Для того чтобы воспользоваться картой:

Через смартфон: необходима область и населенный пункт в ниспадающем списке.

Через компьютер: нужно нажать на область и зеленую метку ЦНАП на карте.

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