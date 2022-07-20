Минцифры начинает создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24
Министерство цифровой трансформации начинает создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24, которое расскажет миру об Украине
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Я уверен, что эта война — между цивилизацией и варварством, и именно поэтому мир — на нашей стороне. Поэтому мы должны освещать, какой невероятной, сильной, технологической и креативной страной мы являемся", - говорится в сообщении
Он призвал всех, у кого есть идеи для информационного продукта.
"Если вы умеете создавать крутой контент – присоединяйтесь: на сайте u24.media есть форма для всех, кого мы ищем".
Также пригласил подписаться на канал нового медиа в YouTube.
- Напомним, единственное окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24 заработало 5 мая
- Недавно стало известно, что на дроны для ВСУ через платформу UNITED24 собрано более 510 млн. грн.
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