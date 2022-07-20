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Минцифры начинает создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24

20 июля, 2022 среда
10:48
Общество

Министерство цифровой трансформации начинает создавать англоязычное цифровое медиа UNITED24, которое расскажет миру об Украине

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Я уверен, что эта война — между цивилизацией и варварством, и именно поэтому мир — на нашей стороне. Поэтому мы должны освещать, какой невероятной, сильной, технологической и креативной страной мы являемся", - говорится в сообщении

Он призвал всех, у кого есть идеи для информационного продукта.

"Если вы умеете создавать крутой контент – присоединяйтесь: на сайте u24.media есть форма для всех, кого мы ищем".

Также пригласил подписаться на канал нового медиа в YouTube.

  • Напомним, единственное окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24 заработало 5 мая
  • Недавно стало известно, что на дроны для ВСУ через платформу UNITED24 собрано более 510 млн. грн.

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