Минцифры начало сотрудничество с Аmazon: что оно даст

Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали документ, который ускорит цифровую трансформацию и внедрение инноваций в Украине.



Следовательно, украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Это будут бесплатные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей.



Также будут доступны программы от Amazon, которые помогут развить украинскую ИТ-инфраструктуру, бизнес и стартапы, которые используют облачные технологии.



Кроме того, развитие облачных технологий в органах власти поможет ликвидировать коррупцию и ускорит внедрение инноваций в стране.

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