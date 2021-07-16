Минцифры начало сотрудничество с Аmazon: что оно даст
Министерство цифровой трансформации начало сотрудничество с Amazon в сфере внедрения облачных технологий
Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали документ, который ускорит цифровую трансформацию и внедрение инноваций в Украине.
Следовательно, украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy и обучать студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Это будут бесплатные сервисы, которые станут доступными неограниченному количеству студентов и преподавателей.
Также будут доступны программы от Amazon, которые помогут развить украинскую ИТ-инфраструктуру, бизнес и стартапы, которые используют облачные технологии.
Кроме того, развитие облачных технологий в органах власти поможет ликвидировать коррупцию и ускорит внедрение инноваций в стране.
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