Минцифры начало регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дии"

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации сообщил в Facebook.



"Начинаем регистрацию на бета-тест ковидных сертификатов в Дии. Важная часть запуска, которая помогает протестировать работы услуги. Регистрация возможна уже сейчас", - написал Федоров.



По словам министра, принять участие в бета-тесте может каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины.



Федоров отметил, что бета-тест начнется 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение двух суток.



"Что такое ковидный сертификат? Это документ в Дии, подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Работать будет, как и любой другой документ в Дии - его действительность можно будет проверить через QR-код" , - пояснил он.



Федоров отметил, что Украина является одной из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов с учетом требований Еврокомиссии и Всемирной организации охраны здоровья.