Минцифры инициирует ужесточение правил восстановления сим-карт для предотвращения мошенничества

Об этом заступни министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Совместно с киберполиции мы будем проверять регламенты восстановления сим-карт мобильными операторами. Безусловно будем требовать жесткими соблюдения мобильными операторами этого регламента и усиление этих правил", - сказал Вискуб.



Так, по его словам, восстановив сим-карту без ведома ее настоящего владельца в некоторых случаях злоумышленники могут получить контроль над его интернет-банкингом.

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