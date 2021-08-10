Минцифры инициирует ужесточение правил восстановления сим-карт для предотвращения мошенничества
Министерство цифровой трансформации инициирует ужесточение правил восстановления сим-карт мобильных операторов для предотвращения интернет-мошенничества
Об этом заступни министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Совместно с киберполиции мы будем проверять регламенты восстановления сим-карт мобильными операторами. Безусловно будем требовать жесткими соблюдения мобильными операторами этого регламента и усиление этих правил", - сказал Вискуб.
Так, по его словам, восстановив сим-карту без ведома ее настоящего владельца в некоторых случаях злоумышленники могут получить контроль над его интернет-банкингом.
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