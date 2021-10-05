Минцифры дополнительно распределило 14 млн грн субвенций на развитие ЦНАП между 23 общинами
Министерство цифровой трансформации дополнительно распределило 14 млн грн субвенций на развитие центров предоставления административных услуг в 23 общинах
Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, Минцифры увеличило количество территориальных общин, которым предоставят субвенцию на развитие сети ЦНАП со 165 до 188.
"Благодаря экономии субвенции почти 14 млн грн распределится еще на 23 общины. Такое решение было принято на заседании комиссии по отбору объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет субвенции", - отметили в пресс-службе.
Так, во время заседания было решено уменьшить финансирование 60 общин, которым удалось сэкономить средства и увеличить объем субвенции четырем общинам, в которых была обнаружена недостача финансирования для завершения работ и закупки необходимых товаров.
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