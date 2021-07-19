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Минцифры добавит в "Дию" удостоверение участника боевых действий

19 июля, 2021 понедельник
14:57
Экономика дия

Министерство цифровой трансформации добавит в сервис государственных услуг "Дия" удостоверение участника боевых действий (УБД)

Об этом сообщила пресс служба Министерства по делам ветеранов.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг" Дия ", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимира Левчука.

Кроме того, по его словам, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми занимается ведомство. Также Минветеранив разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью «Дия».

Кроме того, отметил он, Минветеранов работает над запуском онлайн платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы, которая предоставит защитникам Украины равные возможности для открытия собственного дела.

Так, отметил Левчук, министерство хочет объединить ряд онлайн платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Там будут собраны все инструменты государственной поддержки, в частности, в регионах и от международных организаций.

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УБД
Минветеранов
Дія
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