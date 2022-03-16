Минцифра запустило портал "Доказ" для сбора данных о военных преступлениях РФ. Как подать информацию

О запуске портала сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает Еспресо.TV .

"Запускаем портал, где собираем все доказательства преступлений оккупанта на нашей земле. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге", - отметили в министерстве.

Приобщиться к сбору доказательств военных преступлений может каждый, кто стал свидетелем боевых действий врага в своем регионе, насилия, повреждения объектов инфраструктуры, диверсий и т.д.

Информацию можно отправлять на портал https://dokaz.gov.ua/

Данные нужно загружать в соответствующие разделы:

"Доказательства военных преступлений против украинцев" . В нем документируют военные преступления и преступления против человечности. Все доказательства будут использованы для привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.

"Материальный ущерб" . В этот раздел следует загружать доказательства материального ущерба, причиненного Украине. Каждый может предоставить информацию о разрушениях и вреде частного и государственного имущества.

"Нарушение прав человека" . Раздел для фиксации нарушений прав человека, доказательства будут направлены в Европейский суд по правам человека.

Напомним, органы прокуратуры Житомирской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны представителями вооруженных сил РФ.

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