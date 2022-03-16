Минцифра запустило портал "Доказ" для сбора данных о военных преступлениях РФ. Как подать информацию
Доказательства военных преступлений России понадобятся для того, чтобы отдать неприятеля под трибунал
О запуске портала сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает Еспресо.TV .
"Запускаем портал, где собираем все доказательства преступлений оккупанта на нашей земле. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге", - отметили в министерстве.
Приобщиться к сбору доказательств военных преступлений может каждый, кто стал свидетелем боевых действий врага в своем регионе, насилия, повреждения объектов инфраструктуры, диверсий и т.д.
Информацию можно отправлять на портал https://dokaz.gov.ua/
Данные нужно загружать в соответствующие разделы:
"Доказательства военных преступлений против украинцев" . В нем документируют военные преступления и преступления против человечности. Все доказательства будут использованы для привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге и специальном трибунале после его создания.
"Материальный ущерб" . В этот раздел следует загружать доказательства материального ущерба, причиненного Украине. Каждый может предоставить информацию о разрушениях и вреде частного и государственного имущества.
"Нарушение прав человека" . Раздел для фиксации нарушений прав человека, доказательства будут направлены в Европейский суд по правам человека.
- Напомним, органы прокуратуры Житомирской области начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны представителями вооруженных сил РФ.
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