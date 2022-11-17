Минцифра запускает конкурс на проект по преодолению коррупции посредством открытых данных
Министерство цифровой трансформации организовало грантовую программу Open Data Services Support для обеспечения прозрачности работы властей, фонд составляет 4,4 млн. грн
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграммах.
Министерство цифровой трансформации объявило о конкурсе на создание проектов, в основе которых – открытые данные.
"Задача – преодоление коррупции и быстрое восстановление страны. Сделаем органы власти прозрачными и эффективными и вместе преодолеем последствия российской агрессии", – говорится в тексте пресс-службы.
Всего планируется выбрать 4 проекта, которые получат финансирование в размере 1.1 млн гривен на реализацию идеи.
Заявку можно подать до 28 ноября по ссылке .
- Ранее Минцифры анонсировало запуск новых услуг в Действии: через приложение можно подать заявку на получение льготной ипотеки, изменить статус переселенца или место регистрации, а также загрузить документы об образовании.
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