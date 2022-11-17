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Минцифра запускает конкурс на проект по преодолению коррупции посредством открытых данных

17 ноября, 2022 четверг
11:47
Общество

Министерство цифровой трансформации организовало грантовую программу Open Data Services Support для обеспечения прозрачности работы властей, фонд составляет 4,4 млн. грн

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграммах.

Министерство цифровой трансформации объявило о конкурсе на создание проектов, в основе которых – открытые данные.

"Задача – преодоление коррупции и быстрое восстановление страны. Сделаем органы власти прозрачными и эффективными и вместе преодолеем последствия российской агрессии", – говорится в тексте пресс-службы.

Всего планируется выбрать 4 проекта, которые получат финансирование в размере 1.1 млн гривен на реализацию идеи.

Заявку можно подать до 28 ноября по ссылке .

  • Ранее Минцифры анонсировало запуск новых услуг в Действии: через приложение можно подать заявку на получение льготной ипотеки, изменить статус переселенца или место регистрации, а также загрузить документы об образовании.

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