Минцифра запускает конкурс на проект по преодолению коррупции посредством открытых данных

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в телеграммах.

Министерство цифровой трансформации объявило о конкурсе на создание проектов, в основе которых – открытые данные.

"Задача – преодоление коррупции и быстрое восстановление страны. Сделаем органы власти прозрачными и эффективными и вместе преодолеем последствия российской агрессии", – говорится в тексте пресс-службы.

Всего планируется выбрать 4 проекта, которые получат финансирование в размере 1.1 млн гривен на реализацию идеи.

Заявку можно подать до 28 ноября по ссылке .

Ранее Минцифры анонсировало запуск новых услуг в Действии: через приложение можно подать заявку на получение льготной ипотеки, изменить статус переселенца или место регистрации, а также загрузить документы об образовании.