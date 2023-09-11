Минцифра трансформирует Госстат: в Украине запустили опрос о занятости граждан
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о запуске первого онлайн-опроса о занятости и безработице украинцев. Это часть процесса цифровизации Государственного комитета статистики
Об этом сообщает Федоров в телеграмме.
По словам министра, опрос позволит проанализировать современные тенденции на рынке труда и принять эффективные решения по развитию страны.
"Цель - проанализировать современные тенденции на рынке труда. К примеру, кем работают украинцы, как ищут работу. Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны", - пишет Федоров.
Опрос проводится с помощью портала Госстата, где участники могут подтвердить свое лицо с помощью Действия. Подписи или BankID. Оно анонимно и не хранит личных данных.
Федоров также отметил, что онлайн-опрос является более эффективным и экономичным способом сбора данных, чем традиционный метод с бумажными бланками.
"Раньше работники Госстата ходили от дома к дому, проводили интервью, заполняли бумажные бланки. И только потом переводили их в цифру и открывали обществу. Онлайн-опросы сэкономят время и средства государства. Далее – еще больше опросов. Превращаем Госстат в информационную систему , которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает информацию. Ведь качественные данные должны быть доступны каждому", - отмечает министр.
Принять участие могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. Присоединиться к опросу .
- Кроме того, Минобороны планирует аудит, цифровизацию ВЛК и введение военного е-билета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.25Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное