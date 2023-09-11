Минцифра трансформирует Госстат: в Украине запустили опрос о занятости граждан

Об этом сообщает Федоров в телеграмме.

По словам министра, опрос позволит проанализировать современные тенденции на рынке труда и принять эффективные решения по развитию страны.

"Цель - проанализировать современные тенденции на рынке труда. К примеру, кем работают украинцы, как ищут работу. Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны", - пишет Федоров.

Опрос проводится с помощью портала Госстата, где участники могут подтвердить свое лицо с помощью Действия. Подписи или BankID. Оно анонимно и не хранит личных данных.

Федоров также отметил, что онлайн-опрос является более эффективным и экономичным способом сбора данных, чем традиционный метод с бумажными бланками.

"Раньше работники Госстата ходили от дома к дому, проводили интервью, заполняли бумажные бланки. И только потом переводили их в цифру и открывали обществу. Онлайн-опросы сэкономят время и средства государства. Далее – еще больше опросов. Превращаем Госстат в информационную систему , которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает информацию. Ведь качественные данные должны быть доступны каждому", - отмечает министр.

Принять участие могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. Присоединиться к опросу .