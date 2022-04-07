Минцифра создала сервис, обнаруживающий скрытые экономические связи с РФ
Партнерская компания министерства цифровой трансформации Украины Украинская ІТ-компания YouControl запустила международный инструмент ruassets, который поможет проверить, какие мировые компании имеют скрытые связи с российскими и белорусскими активами, лицами или бизнесом
Об этом сообщает Минцифра.
Сервис содержит:
- полный список российских и белорусских политических деятелей из более чем 100 источников;
- данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы;
- информацию о юридических и физических лицах более чем в 50 международных санкционных списках;
- реестры уголовных лиц, перечень силовиков РФ о связи с военными террористами и пропагандистами;
- ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках.
Для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов сервис безвозмездный.
"Чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем быстрее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины", - отмечают в Минцифре.
Чтобы перейти на сайт, нажмите здесь .
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