Минцифра создала сервис, обнаруживающий скрытые экономические связи с РФ

Об этом сообщает Минцифра.

Сервис содержит:

- полный список российских и белорусских политических деятелей из более чем 100 источников;

- данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы;

- информацию о юридических и физических лицах более чем в 50 международных санкционных списках;

- реестры уголовных лиц, перечень силовиков РФ о связи с военными террористами и пропагандистами;

- ежедневно обновляются данные в соответствии с изменениями в реестрах и списках.

Для журналистов, уполномоченных представителей органов государственной власти Украины и правоохранительных органов сервис безвозмездный.

"Чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве таким бизнесам и людям, тем быстрее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины", - отмечают в Минцифре.

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Отныне в чате "Евраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле

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