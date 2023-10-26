Минцифра разработает карту провайдеров, которые будут предоставлять интернет во время обесточиваний

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Подписали меморандум о сотрудничестве с ЛУН. Город: работаем над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Если нет, можно будет выбрать ближайшего и подать заявку на подключение.

"Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточений. Также это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь", - пояснили в министерстве.