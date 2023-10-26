Минцифра разработает карту провайдеров, которые будут предоставлять интернет во время обесточиваний
Минцифра разработает карту провайдеров, которые могут предоставить пользователям интернет до 72 часов во время обесточений. Уже скоро карта будет доступна в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Подписали меморандум о сотрудничестве с ЛУН. Город: работаем над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Если нет, можно будет выбрать ближайшего и подать заявку на подключение.
"Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточений. Также это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь", - пояснили в министерстве.
- Ранее в этом месяце директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик сообщал, что в Киеве только 9% абонентов фиксированных сетей интернета имеют подключение к сетям на базе PON, устойчивым к длительным обесточениям.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное