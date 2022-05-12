Минцифра откроет в Варшаве центр Дия.Бизнес для переселенцев
Министерство цифровой трансформации планирует открыть в Варшаве центр поддержки украинских предпринимателей
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Минцифра откроет центр поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве. Открытие намечено на 17 мая 2022 года.
Стало известно, что партнерами центра выступили Министерство экономического развития и технологий Польши, польское агентство инвестиций и торговли и компания Mastercard.
В новом центре Дия.Бизнес украинцы смогут бесплатно получить Консультации по открытию бизнеса в Польше, а также консультации по получению статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши. Кроме того, Дия.Бизнес будет предоставлять информацию о проживании и трудоустройстве на территории Польши.
Центр Дия.Бизнес в Варшаве начнет принимать посетителей с 18 мая по предварительной регистрации
https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8
Центр расположен по адресу: Bagatela, 12
https://goo.gl/maps/8wqVuTKrD3CVNAGF9
- Напомним, 19 марта команда портала Дия.Бизнес создала специальную тематическую страницу для помощи украинским беженцам в Польше
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