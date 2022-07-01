Об этом сообщила Минцифра в телеграмме .

В министерстве отметили, что беспилотники помогают украинским защитникам заблаговременно отслеживать оккупантов и спасать тысячи жизней. Однако количество дронов значительно меньше, чем нужно.

"Чтобы приблизить победу Украины, нам нужно задействовать все возможности и призвать весь мир присоединиться к сбору и закупке дронов. Поэтому для усиления украинской армии Генштаб Вооруженных Сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 приступают к проекту "Армия дронов". Это комплексная программа, включающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", - отметили в Минцифри.

Присоединиться к сбору беспилотников можно двумя способами:

пожертвовать средства на портале UNITED24 . Деньги поступят на счет Минобороны, и государство купит дроны самостоятельно.

отдать свой беспилотник украинским военным. Его можно принести в отделение Новой почты и сказать, что это помощь ВСУ в рамках проекта "Армия дронов". Сотрудники направят беспилотник по назначению.

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