Минцифра объявила сбор беспилотников для ВСУ
В Украине запускают проект "Армия дронов", предусматривающий закупку и ремонт беспилотников для ВСУ и обучение пилотов
Об этом сообщила Минцифра в телеграмме .
В министерстве отметили, что беспилотники помогают украинским защитникам заблаговременно отслеживать оккупантов и спасать тысячи жизней. Однако количество дронов значительно меньше, чем нужно.
"Чтобы приблизить победу Украины, нам нужно задействовать все возможности и призвать весь мир присоединиться к сбору и закупке дронов. Поэтому для усиления украинской армии Генштаб Вооруженных Сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 приступают к проекту "Армия дронов". Это комплексная программа, включающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", - отметили в Минцифри.
Присоединиться к сбору беспилотников можно двумя способами:
- пожертвовать средства на портале UNITED24 . Деньги поступят на счет Минобороны, и государство купит дроны самостоятельно.
- отдать свой беспилотник украинским военным. Его можно принести в отделение Новой почты и сказать, что это помощь ВСУ в рамках проекта "Армия дронов". Сотрудники направят беспилотник по назначению.
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