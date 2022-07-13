Об этом Минцифра сообщает в telegram.

"Фейковые фото легко подделать и в них легко поверить. Однако далеко не все могут отличить достоверное и фейковое изображение", - отмечают в Минцифри.

Как это сделать:

1. Внимательно рассмотрите фото и отметьте его перспективу, пропорции объектов, тени, отражение, фокус изображения, контрастность и цвета. А также на соответствие погоде, географической топологии, архитектуре, названию улиц, номерам машин и т.д.

2. Вопиющее название или подпись к фото. К примеру, такие как "шок", "сенсация", "срочно", "это фото удаляют отовсюду", "невероятно" несут признаки манипуляции и, вероятно, могут быть фейком.

3. Проверьте ресурс, на котором вы увидели такое фото. Есть ли там другие схожие публикации с вопиющими и манипулятивными заголовками, которые у него охват, или указан автор, первоисточник, дополнительные материалы.

4. Проверка фото через специальные программы: Google Search by Images, TinEye помогут установить первоисточник фото.

Fotoforensics, Duplichecker помогут просмотреть изменения пикселей, то есть были ли изменения с фоторедакторами, считать геоданные, метаданные и дополнительную информацию даже о типе камеры, на которую была снята фотография.

В Госспецсвязи также дали совет, что делать, если у вас украли телефон.

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