Минцифра и Amazon Web Services подписали меморандум: Украина получит $75 млн поддержки
Amazon Web Services предоставит Украине $75 млн поддержки, деньги направят на развитие облачных технологий государства и помощь образовательному процессу детей
Об этом говорится на телеграмм-канале Минцифры.
"Михаил Федоров и Директор по вопросам государственной трансформации Амазон AWS Лиам Максвелл обсудили дальнейшее сотрудничество в направлении развития облачных технологий в Украине и текущих потребностей цифрового государства", - пишет Минцифра.
Компания Amazon Web Services направит в поддержку Украины $75 млн, средства выделят на услуги по миграции государственных реестров и важных для баз данных в облачную среду AWS. Также финансирование будет направлено на гуманитарную помощь и технику для продолжения образовательного процесса детей.
"В 2021 году Минцифра подписала с Amazon AWS Меморандум. В этом году мы продолжаем сотрудничество, это будет стимулировать развитие облачных технологий в государственных учреждениях и на предприятиях", - отмечает пресс-служба министерства.
В Минцифре напоминают, что Amazon Web Services также создали бесплатные курсы и сертификацию для украинцев: "пилотный проект ITSkills4U уже собрал 11 тысяч украинцев, желающих научиться ІТ-профессиям".
- Напомним, Михаил Федоров ранее сообщал о намерении Минцифры закупить для Украины еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.
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