Минцифра, Дия и Google запускают обновленный курс "Основы искусственного интеллекта" для украинцев

Об этом пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

"Хотели овладеть искусственным интеллектом, но не знали, с чего начать? Этот курс именно для вас. Учитесь с топовыми экспертами из Google и других компаний, чтобы прокачать бизнес или упростить повседневную жизнь с помощью ИИ", - призывает министр.

Google вместе с Минцифрой и Дией приглашают украинцев на новый курс "Основы АИ", где будут учить применять искусственный интеллект в повседневной деятельности.

Курс рассчитан на начинающих, желающих научиться принципам ИИ от экспертов из разных компаний. Курс состоит из 36 уроков, охватывающих темы:

что такое AИ и почему он важен;

как использовать ИИ в работе, бизнесе, повседневной жизни;

какие риски связаны с искусственным интеллектом;

как ИИ может изменить бизнес.

Курс доступен для всех украинцев, которым интересны технологии, без требований к опыту, возрасту или геолокации.

Федоров подчеркнул, единственное, что нужно – это мотивация.

По окончании курса можно получить сертификат от Google, добавить его в свое резюме или поделиться в LinkedIn.



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