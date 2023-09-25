Минцифра, Дия и Google запускают обновленный курс "Основы искусственного интеллекта" для украинцев
Курс "Основы АИ" доступен для всех украинцев, желающих прокачать свои навыки в технологиях. По успешному завершению можно получить сертификат от Google
Об этом пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .
"Хотели овладеть искусственным интеллектом, но не знали, с чего начать? Этот курс именно для вас. Учитесь с топовыми экспертами из Google и других компаний, чтобы прокачать бизнес или упростить повседневную жизнь с помощью ИИ", - призывает министр.
Google вместе с Минцифрой и Дией приглашают украинцев на новый курс "Основы АИ", где будут учить применять искусственный интеллект в повседневной деятельности.
Курс рассчитан на начинающих, желающих научиться принципам ИИ от экспертов из разных компаний. Курс состоит из 36 уроков, охватывающих темы:
- что такое AИ и почему он важен;
- как использовать ИИ в работе, бизнесе, повседневной жизни;
- какие риски связаны с искусственным интеллектом;
- как ИИ может изменить бизнес.
Курс доступен для всех украинцев, которым интересны технологии, без требований к опыту, возрасту или геолокации.
Федоров подчеркнул, единственное, что нужно – это мотивация.
По окончании курса можно получить сертификат от Google, добавить его в свое резюме или поделиться в LinkedIn.
Регистрация по ссылке .
- Предварительную версию онлайн-курса "Основы AИ" Google запустил в Украине 3 мая, чтобы помочь с овладением техническими специальностями и приобрести практические навыки использования искусственного интеллекта.
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