Минцифра дала советы по безопасной переписке в мессенджерах и соцсетях
Минцифра объяснила украинцам, чего нельзя присылать в мессенджерах и соцсетях во время войны
Об этом говорится в телеграм-канале Минцифры .
"Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему мы можем сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах. Однако не забывайте правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах", - призвали в министерстве.
- Нельзя делиться геолокацией, своим местонахождением, расположением украинских войск или складов хранения боеприпасов ВСУ.
- Не следует пересылать в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и т.п. или следует использовать специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.
- В целях безопасности не нужно посылать в мессенджеры информацию о передвижении оккупантов, а лучше сообщить об этом ВСУ через чатбот еВорог @evorog_bot, а затем удалить переписку.
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