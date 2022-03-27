Минцифра дала советы по безопасной переписке в мессенджерах и соцсетях

Об этом говорится в телеграм-канале Минцифры .



"Сейчас для многих украинцев смартфон стал универсальным цифровым оружием в войне против агрессора. Благодаря ему мы можем сообщать ВСУ о технике оккупанта, бороться с российской пропагандой или просто общаться со своими знакомыми в мессенджерах. Однако не забывайте правила безопасной переписки как в соцсетях, так и в мессенджерах", - призвали в министерстве.

Нельзя делиться геолокацией, своим местонахождением, расположением украинских войск или складов хранения боеприпасов ВСУ.

Не следует пересылать в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов и т.п. или следует использовать специальные программы зашифрованных мгновенных сообщений.

В целях безопасности не нужно посылать в мессенджеры информацию о передвижении оккупантов, а лучше сообщить об этом ВСУ через чатбот еВорог @evorog_bot, а затем удалить переписку.

"Сейчас враг пытается завладеть нашими данными как в киберпространстве, так может и физически украсть смартфон. Будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасной переписки в соцсетях и мессенджерах, ставьте надежные пароли и берегите себя и близких", - отметили в Минцифре.

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