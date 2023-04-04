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Минспорта предоставило федерациям разъяснения о бойкоте соревнований с участием россиян

4 апреля, 2023 вторник
04:01
Спорт

Министерство молодежи и спорта намерено лишать статуса национальных федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов

Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта.

Министерство разработало проект постановления, которое позволит ему лишать всеукраинские спортивные федерации статуса национальных, если их спортсмены будут участвовать в международных спортивных мероприятиях, в которых также соревнуются российские и белорусские спортсмены.

Минспорта сообщило также, что сейчас прорабатывает вопросы поддержки национальных федераций, в отношении которых могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях.

Кроме того, министерство вместе с СБУ работает над санкциями для спортивных федераций и их членов за совершение действий, "которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства".

  • Напомним, 30 марта Кабинет министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
  • 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
санкции против России
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