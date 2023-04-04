Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта.

Министерство разработало проект постановления, которое позволит ему лишать всеукраинские спортивные федерации статуса национальных, если их спортсмены будут участвовать в международных спортивных мероприятиях, в которых также соревнуются российские и белорусские спортсмены.

Минспорта сообщило также, что сейчас прорабатывает вопросы поддержки национальных федераций, в отношении которых могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях.

Кроме того, министерство вместе с СБУ работает над санкциями для спортивных федераций и их членов за совершение действий, "которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства".