Минсоцполитики: за прошедшие сутки в Украину доставили 3500 тонн гуманитарной помощи
В Украину 4 марта было доставлено 3500 тонн гуманитарной помощи
Об этом сообщает Минсоцполитики.
"Мы упростили все возможные процедуры для поставщиков и получателей гуманитарной помощи для того, чтобы она поступала вовремя. Таможни, логистические составы работают по полной. Областные военно-гражданские администрации и координационные штабы наработали алгоритмы работы с гуманитарной помощью от распространения за границей информации о потребностях до пересечения границы, обработки на логистических складах к взаимодействию с организациями и логистики Украины", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, в результате слаженной работы объемы пособия растут каждые сутки: если 3 марта поступило 2500 тонн гуманитарной помощи, то по состоянию на 4 марта - уже 3500 тонн.
"Это продукты питания, одежда, средства личной гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, другие товары, необходимые для удовлетворения жизненных потребностей людей, вынужденно сменивших местожительства, пострадавших от военных действий, а также присоединившихся к территориальной обороне. Нам помогает весь мир!", - отметила она.
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