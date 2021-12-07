Минсоцполитики выступает за увеличение материальной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная выступила за увеличение помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн
Об этом она заявила на всеукраинском форуме "Украина 30. Саммит "Дети" во вторник, 7 декабря.
"Мы хотим, чтобы в следующем году помощь при рождении ребенка была увеличена. Эта помощь уже несколько лет не индексируется, она является фиксированной", - сказала Лазебна.
По ее словам, Минсоцполитики просит Верховную Раду увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн.
Справка: В Украине пособие при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Выплату пособия осуществляют единовременно в сумме 10 320 грн, остальную сумму пособия выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).
- Напомним, законопроект об увеличении пособия при рождении ребенка до 50 тыс. грн подали в Раду 27 июня 2021 года.
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