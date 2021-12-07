Минсоцполитики выступает за увеличение материальной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Об этом она заявила на всеукраинском форуме "Украина 30. Саммит "Дети" во вторник, 7 декабря.



"Мы хотим, чтобы в следующем году помощь при рождении ребенка была увеличена. Эта помощь уже несколько лет не индексируется, она является фиксированной", - сказала Лазебна.



По ее словам, Минсоцполитики просит Верховную Раду увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн.



Справка: В Украине пособие при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Выплату пособия осуществляют единовременно в сумме 10 320 грн, остальную сумму пособия выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).

Напомним, законопроект об увеличении пособия при рождении ребенка до 50 тыс. грн подали в Раду 27 июня 2021 года.