Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в telegram .

"На горячую линию Минреинтеграции продолжают поступать обращения от ВПЛ, которые ожидают выплаты ежемесячного пособия на проживание. Обсуждение вопроса об обеспечении внутренних переселенцев своевременными выплатами 28 февраля было инициировано Минреинтеграции в рамках еженедельного межведомственного совещания. По результатам совещания выплаты ежемесячного пособия осуществлены в течение недели", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минреинтеграции обращаются к Минсоцполитики своевременно начислять и выплачивать ежемесячную помощь внутренним переселенцам.

"Наша обязанность как государства – вовремя обеспечить финансовой поддержкой наиболее уязвимые категории граждан, которыми и являются ВПЛ", – подчеркнул замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц Алексей Бородай.