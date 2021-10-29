Минсоцполитики в начале ноября профинансирует субсидии за октябрь
Министерство социальной политики профинансирует жилищные субсидии за октябрь в начале ноября
Об этом пресс-служба Минсоцполитики сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, в начале ноября Минсоцполитики осуществит финансирование для выплат субсидий за октябрь.
По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, ведомство провело необходимые мероприятия по своевременной выплате субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.
В пресс-службе отметили, что органы социальной защиты населения осуществляют расчет субсидий на отопительный период в автоматическом режиме.
По информации ведомства, проведен обмен информацией с Пенсионным фондом, налоговыми органами, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, для осуществления расчета субсидий и формирования заявок на проведение их финансирования за октябрь.
По состоянию на конец октября около 2,6 млн домохозяйств оформлены субсидии.
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