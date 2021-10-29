Минсоцполитики в начале ноября профинансирует субсидии за октябрь

Об этом пресс-служба Минсоцполитики сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, в начале ноября Минсоцполитики осуществит финансирование для выплат субсидий за октябрь.



По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, ведомство провело необходимые мероприятия по своевременной выплате субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.



В пресс-службе отметили, что органы социальной защиты населения осуществляют расчет субсидий на отопительный период в автоматическом режиме.



По информации ведомства, проведен обмен информацией с Пенсионным фондом, налоговыми органами, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, для осуществления расчета субсидий и формирования заявок на проведение их финансирования за октябрь.

По состоянию на конец октября около 2,6 млн домохозяйств оформлены субсидии.