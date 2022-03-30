Минсоцполитики при поддержке ЮНИСЕФ начало программу финансовой помощи семьям с детьми, пострадавшими из-за войны

Об этом сообщает Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины в своем Telegram-канале.



По его словам, помощь могут получить семьи, которые:

имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2х лет на момент подачи заявки.

имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.