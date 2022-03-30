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Минсоцполитики при поддержке ЮНИСЕФ начало программу финансовой помощи семьям с детьми, пострадавшими из-за войны
Для семей с детьми, пострадавших из-за войны войны в Украине и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу финансовой помощи
Об этом сообщает Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины в своем Telegram-канале.
По его словам, помощь могут получить семьи, которые:
- имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2х лет на момент подачи заявки.
- имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.
Указанные родители или опекуны также могут подавать заявку на получение помощи.
Заявка будет рассмотрена специалистами ЮНИСЕФ и его партнерами.
Также заместитель руководителя Офиса Президента рассказал, как будет рассчитываться сумма денежной выплаты.
В месяц она будет составлять 2 200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек.
Также Минсоцполитики отмечает, что выплата пособия за 3 месяца происходит одноразовоо.
Выплата поступит в течение 4 недель с момента подачи заявки на указанный банковский счет или дебетовую карту.
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