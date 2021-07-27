Минсоцполитики предлагает расширить программу пенсионных доплат на украинцев 70-75 лет

Об этом пресс служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, в случае включения в программу пенсионеров от 70 до 75 лет повышение доходов получат до 1500000 человек.



В Пресс-служба напомнили, что в течение 2020 и 2021 адресную доплату в размере 500 грн ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет, пенсии для которых не могут быть меньше 2600 грн. Отмечается, что эти меры повысили доходы 1400000 пенсионеров.



Кроме того, в 2021 году в программу включились пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсацию в размере 400 грн. Пенсионная выплата для них составит не менее 2500 грн. Такое расширение программы повысит доходы для еще 1 млн человек.



В ведомстве добавили, что в рамках подготовки проекту Госбюджета на следующий год прорабатываются и другие предложения в календарь повышение пенсий. В частности, предлагается с 1 января повысить пенсии людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров в возрасте от 80 лет и пенсионеров от 75 до 80 лет; перерасчет с 1 июля и 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной зарплаты.

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