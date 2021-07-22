Минсоцполитики перенесло на август выплаты пенсионных надбавок для военных: сколько составит повышение
Министерство социальной политики перенесло на август повышение пенсионных выплат для военных
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Согласно сообщению, пенсии вырастут для 400 тыс. человек. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой к повышенным размерам за июль.
Следовательно, минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий вырастет на 45% и составит 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Ранее эта выплата составляла 165% прожиточного минимума для этой группы лиц.
Кроме того, на 2 тыс. грн повышены пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, и установлена с 1 июля минимальная пенсионная выплата с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена в размере 3854 грн.
- Напомним, 14 июля под зданием парламента состоялся митинг ветеранов, которые требовали пересчета пенсий.
- Кабинет министров в тот же день одобрил проведение перерасчета пенсий для военнослужащих.
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