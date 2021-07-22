Минсоцполитики перенесло на август выплаты пенсионных надбавок для военных: сколько составит повышение

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.



Согласно сообщению, пенсии вырастут для 400 тыс. человек. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой к повышенным размерам за июль.



Следовательно, минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий вырастет на 45% и составит 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Ранее эта выплата составляла 165% прожиточного минимума для этой группы лиц.



Кроме того, на 2 тыс. грн повышены пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, и установлена с 1 июля минимальная пенсионная выплата с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена в размере 3854 грн.

Напомним, 14 июля под зданием парламента состоялся митинг ветеранов, которые требовали пересчета пенсий.

Кабинет министров в тот же день одобрил проведение перерасчета пенсий для военнослужащих.