Минсоцполитики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты жилищных субсидий жителям регионов

Об этом пресс-служба Минсоцполитики сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, Минсоцполитики перечислило региональным департаментам социальной защиты населения 1,1 млрд грн на выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату коммунальных услуг.



"В банковские учреждения направляют средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что средства будут перечислены на счета получателей в банках и Укрпочте до конца текущей недели. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплаты будут проведены до конца текущего месяца.



В пресс-службе обратили внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

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