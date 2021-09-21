Минсоцполитики открыло реестр для проверки назначения жилищных субсидий

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.



Согласно сообщению, граждане могут проверить назначение жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе.



Отмечается, что поиск в реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, на какой срок назначена субсидия, суммы ежемесячных начислений, а также место нахождения личного дела - название органа социальной защиты населения.



В пресс-службе добавили, что информация в реестре обновляется один раз в месяц - в начале текущего месяца за предыдущий.

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