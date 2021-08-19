Минсоцполитики направило почти 300 млн грн на помощь малообеспеченным семьям к 1 сентября
Министерство социальной политики направило 290 млн грн на помощь малообеспеченным семьям к 1 сентября
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, Минсоцполитики направило в регионы 290 млн грн для выплаты помощи к учебному году для почти 145 тыс. детей из многодетных малообеспеченных семей.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году правительство ввело выплату единовременной денежной помощи на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году в сумме 2 тыс. грн на каждого ребенка, который по состоянию на 1 августа 2021 года имеет возраст 6-18 лет.
Отмечается, что выплата единовременной денежной помощи будет проведена органами социальной защиты населения без обращения родителей.
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