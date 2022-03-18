Минсоцполитики и Сильпо будут сотрудничать для обеспечения гумпомощью уязвимые категории жителей

Об этом Минсоцполитики сообщило в Facebook.



В посте говорится, что Минсоцполитики заключило меморандум о сотрудничестве и фактически начало сотрудничать с сетью супермаркетов "Сильпо" для обеспечения гуманитарной помощью людей из уязвимых категорий и людей, пострадавших от военных действий.



"Мы будем сотрудничать в обеспечении продуктами питания малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью других людей из уязвимых категорий и пострадавших от войны", - сообщает Марина Лазебная, Министерство социальной политики Украины.



Также, по ее словам, в рамках сотрудничества "Сильпо" будет привлекать за рубежом гуманитарную помощь, обеспечит логистику, организует точки выдачи в торговой сети.



Минсоцполитики также планирует организовать "зеленые коридоры" для гумпомощи, чтобы обеспечить ее скорейшее попадание к людям.



"Каждая поставка контролируется. Продажа товаров, поступивших в качестве гуманитарной помощи, исключена", - добавляет Лазебна.



Министр также сообщила о том, что в рамках сотрудничества уже поступила первая поставка, продукты из которой распределяются для раздачи.

В частности речь идет о бутилированной воде, хлебе, макаронах, картофеле и батончиках.

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