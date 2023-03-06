Минский суд заочно приговорил оппозиционерку Тихановскую к 15 годам заключения
В понедельник, 6 марта, Минский суд заочно приговорил белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Вместе с ней приговор получили еще три представителя оппозиции
Об этом сообщает белорусское издание Белта.
Также к 18 годам заключения заочно приговорили бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко. Трем членам Координационного совета белорусской оппозиции – Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дилевскому – назначили по 12 лет колонии
Отмечается, что все обвиняемые признаны виновными в "заговоре", осуществленном с целью захвата государственной власти "неконституционным путем". Также суд обвинил их в создании "экстремистского формирования" и в руководстве им
Осужденным приписывают совершение действий, якобы угрожающих нацбезопасности Беларуси и направленных на вызов социальной розни.
"Я не думаю о том, что они хотели сказать мне своим приговором. С ним или без него - я и демократические силы делали и продолжим делать все возможное, чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам", - прокомментировала приговор Тихановской в своем телеграмм-канале.
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