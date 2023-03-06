Минский суд заочно приговорил оппозиционерку Тихановскую к 15 годам заключения

Об этом сообщает белорусское издание Белта.

Также к 18 годам заключения заочно приговорили бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко. Трем членам Координационного совета белорусской оппозиции – Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дилевскому – назначили по 12 лет колонии

Отмечается, что все обвиняемые признаны виновными в "заговоре", осуществленном с целью захвата государственной власти "неконституционным путем". Также суд обвинил их в создании "экстремистского формирования" и в руководстве им

Осужденным приписывают совершение действий, якобы угрожающих нацбезопасности Беларуси и направленных на вызов социальной розни.

"Я не думаю о том, что они хотели сказать мне своим приговором. С ним или без него - я и демократические силы делали и продолжим делать все возможное, чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам", - прокомментировала приговор Тихановской в своем телеграмм-канале.