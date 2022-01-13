Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности, - глава миссии США при ОБСЕ

Об этом Карпентер сказал во время телефонного брифинга, передает "Радио Свобода".

"Первый пункт соглашений (Минских соглашений, - ред.) призывает к прочному прекращению огня, отводу тяжелых вооружений от согласованных зон и беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ ко всей территории, находящейся под контролем России в восточных частях Донбасса. И эти три условия не были выполнены. Следовательно, мяч на российской половине поля. Когда эти основные предпосылки безопасности будут выполнены, тогда мы сможем работать над воплощением Минских соглашений", - сказал Карпентер.



Он отметил, что для выполнения отдельных пунктов Минских соглашений Украине нужно восстановить суверенитет и территориальную целостность в своих международно признанных границах. Украина в свою очередь привержена выполнению условий, чтобы как можно быстрее закончить вооруженный конфликт.



"Что касается конфликта в Украине, то украинская сторона сказала, что она отдана реализации Минских соглашений 2014 и 2015 годов как пути, чтобы положить конец конфликту. Они уже многое сделали для этого. И мы их поддерживаем в этом", - отметил Карпентер.

Как сообщалось ранее, 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

Новый глава ОБСЕ в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.

17 января глава МИД Германии приедет в Украину перед визитом в Москву, чтобы согласовать переговорную позицию по РФ.