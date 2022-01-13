Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности, - глава миссии США при ОБСЕ
Глава миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Украина привержена реализации Минских соглашений, однако Россия не выполняет свои обязательства
Об этом Карпентер сказал во время телефонного брифинга, передает "Радио Свобода".
"Первый пункт соглашений (Минских соглашений, - ред.) призывает к прочному прекращению огня, отводу тяжелых вооружений от согласованных зон и беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ ко всей территории, находящейся под контролем России в восточных частях Донбасса. И эти три условия не были выполнены. Следовательно, мяч на российской половине поля. Когда эти основные предпосылки безопасности будут выполнены, тогда мы сможем работать над воплощением Минских соглашений", - сказал Карпентер.
Он отметил, что для выполнения отдельных пунктов Минских соглашений Украине нужно восстановить суверенитет и территориальную целостность в своих международно признанных границах. Украина в свою очередь привержена выполнению условий, чтобы как можно быстрее закончить вооруженный конфликт.
"Что касается конфликта в Украине, то украинская сторона сказала, что она отдана реализации Минских соглашений 2014 и 2015 годов как пути, чтобы положить конец конфликту. Они уже многое сделали для этого. И мы их поддерживаем в этом", - отметил Карпентер.
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